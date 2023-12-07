Tahmini Okuma Süresi: dakika

Genç avukatlar Av. Feyzan Sarıca, Av. Hasibe Eda Şahin, Av. Hacı Özdemir, Av. Eda Balkesen, Av. Meltem Özköse, Av. Asena Beyza Biçer ve Av. Yasemin Göknar Ertuğran için Çorum Barosu’nda ruhsat ve yemin töreni düzenlendi.



Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, genç avukatların stajlarını yanında tamamladıkları meslektaşları, aileleri ve davetlilerin hazır bulunduğu törende ,Feyzan Sarıca, Hasibe Eda Şahin, Hacı Özdemir, Eda Balkesen, Meltem Özköse, Asena Beyza Biçer ve Yasemin Göknar Ertuğran cübbe giydi, avukatlık yeminini ederek ruhsatlarını da aldılar.



Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı genç avukatları kutlayarak görevinde başarı dileklerini iletti. Törende genç avukatlara çeşitli hediyeler de verildi.