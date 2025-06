Asırlardır gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl pehlivanlar, 4-6 Temmuz tarihlerinde kol bağlayacak.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek "ata sporu yağlı güreşin olimpiyatı" olarak adlandırılan organizasyonda, 40 başpehlivan çayıra çıkacak.

Kırkpınar'da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda altın kemerin ebedi sahibi olacak.

En son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997'de Kırkpınar'ın nişanesi altın kemerin ebedi sahibi olmayı başardı.

Türkiş: "Büyük bir heyecanla karşılıyoruz"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"nde bulunduğunu ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde büyük ilgi gördüğünü belirten Türkiş, "Kırkpınar, federasyonumuzun geleneksel yağlı güreşlerinin en üst organizasyonu olması sebebiyle adeta 'geleneksel yağlı güreşlerin olimpiyatı' olarak adlandırılmaktadır. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 664'üncüsünün düzenlenmesini büyük bir heyecanla karşılıyoruz." dedi.

Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun, kurulduğu yıldan bu yana Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni hak ettiği değere ulaştırmak adına önemli adımlar attığını vurgulayarak, "Hiç şüphesiz, 2023 yılında kurulan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, güreşçilere ciddi rekabet ortamı içinde kendilerini geliştirme fırsatı sunmuştur. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılacak pehlivanların CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde sezon sonu elde edilen derecelerle belirlendiği yeni mücadele konsepti içerisinde tüm sporcular, Kırkpınar'da güreşme hedefiyle daha ciddi mücadele içerisinde olmuşlardır. 'Kırkpınar'da 40 başpehlivan' mottosuyla geleneksel Türk sporu yağlı güreşin olimpiyatı olarak tanımlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri; marka değeri, rekabet seviyesi ve seyir zevki yüksek, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir organizasyon yapısına kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

"14 boyda 826 sporcu mücadele edecek"

Bu yılki katılımcı sayılarını paylaşan federasyon başkanı İbrahim Türkiş, şunları kaydetti:

"664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boydan başpehlivan boyuna kadar 14 boyda toplamda 826 sporcu mücadele edecek olup; 818 sporcu 2024 yılı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettiği puanlar ile 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazanmıştır. 2024 yılında ilk kez Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hayata geçen 'Kırkpınar'da 40 başpehlivan' uygulaması ile CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde sezon boyunca elde ettiği puanlarla 32 başpehlivan doğrudan, 8 başpehlivan ise ön eleme güreşleri sonrası Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etme hakkı kazanmıştır. 2025 yılında ise başpehlivan boyunda mücadele edecek ilave 8 sporcunun belirlenmesinde uygulanan ön eleme kaldırılmış, ilave 8 başpehlivanın belirlenmesinde 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi düzenlenen 2025 yılı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi etaplarındaki puan sıralaması dikkate alınmıştır."

Türkiş, Kırkpınar'da mücadele edecek tüm pehlivanlara başarılar dileyerek, "Bu yıl ilk kez Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev alacak tüm hakem, cazgır ve federasyon yetkililerinin görev ücretlerinin federasyonumuz tarafından ödenmesi sağlanacak olup; belediyemize görevli ücretleri ödemesi konusunda destek sağlanmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak. Federasyonumuz, Edirne Valiliğimiz ve Kırkpınar ağalığımız organizasyonun daha güzel ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak için Edirne Belediyemiz ile iş birliği içerisinde maddi ve manevi olarak organizasyona katkı sağlamaktadır. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kıymetli yağlı güreş seyircilerimize şimdiden keyifli seyirler dilerim." şeklinde görüş belirtti.

