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Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Başkanım Mahallemizde Söz Bizde" toplantısı kapsamında Binevler'de Üçtutlar Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahallelilerin talebi üzerine gerçekleştirilen Zikrullah Cami çevre düzenlemesi hizmete alınırken, caminin yanında yer alan Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktasının açılışı gerçekleştirildi.

Binevler satış noktası açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Binevler sakinlerinin uzun zamandır bakkal, market talebi olduğunu bu ihtiyacı Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktasıyla gidermeyi temenni ettiklerini söyledi.

Yapılan hizmetleri anlatan Başkan Aşgın, mahallelere semt sahaları yaptıklarını, Binevler’e de belirledikleri güzel bir alanda semt sahası kazandırdıklarını aktardı. Üçtutlar Mahallesi içinde olan Tarihi Meydan Proje’nin devam ettiğini belirten Aşgın, “Bütün şehirler meydanlarıyla anılır. O meydan o şehrin kalbidir ruhudur. Bizde de böyle bir meydan varken daha sonra bu meydan bankalarla doldurulmuş. Bir Osmanlı şehrinde olması gereken ne varsa bizim şehrimizde de var. Hanlar, hamamlar, arastalar. Ama ne yok, bir meydan yok. O meydanı bizim oluşturmamız lazım dedik ve rabbimize hamd ediyorum yaptığımız çalışmalar meyvesini verdi, önce otobüs durağının yerini değiştirdik, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın kamulaştırmasını tamamladık ve yıktık. Ve şu anda Meydan projemizin toplam 14 bin 500 metre karesinin 5 bin 300 metre karesinde ihalemizi yaptık. Firmamız harıl harıl çalışıyor, yılın sonu itibariyle de inşallah bu meydanda şehrin ruhunu yeniden diriltmenin heyecanını hep beraber yaşayacağız.” dedi.

Başkan, Binevler sakinlerinin istek ve taleplerini de dinledi. İlgili belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimatlar verdi.



Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise, Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktalarının 6.’sının Başkan Aşgın sayesinde açıldığını ifade ederek, “Burada Kargı’dan Sungurlu’dan, Dodurga’dan, Ortaköy’den kadın kooperatiflerinin yaptığı el emeği, mevsiminde yapılan organik ürünler satılıyor. Ben bir kadın kooperatifine gittiğimde kadınlar ‘Allah sizden razı olsun, bizlere iş kapısı açıldı’ diyor. Ben de size teşekkür ediyorum başkanım.” diye konuştu.

Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaşı da Başkan Aşgın’a mahallesine kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Binevler Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktası dualarla açıldı.

Hanımeli Yöresel Ürünler satış noktalarında Çorum Süt Üreticileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kadın Kooperatiflerinin yanı sıra Halk Et’in ürünleri satışa sunuluyor. Hazırladıkları asırlık yöresel lezzetleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlar ayrıca kurdukları internet sitesi ile de dünyanın her noktasına yöresel ürünlerini ulaştırabiliyor.