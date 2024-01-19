2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’da 89 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Çorum Valisi Dağlı, Mevlana İlkokulu7nda düzenlenen programda öğrencilere karne dağıttı. Ana sınıfı ve 1’ci sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Dağlı, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.



Çorum’da bu yıl itibariyle ilk ve ortaokul ile lise olmak üzere 89 bin öğrencinin eğitim gördüğünü açıklayan Vali Dağlı, “Birinci sınıfta eğitim gören 6 bin 700 öğrencimiz bu yıl ilk kez karne heyecanı yaşıyor. Birinci sınıftaki öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olmak amacıyla buradayız. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Karne törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de katıldı.