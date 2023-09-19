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Akşemseddin Anadolu Lisesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılış programında geçtiğimiz yıl dereceye girenleri öğrenciler için düzenlenen ödül törenine İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, öğrenci velileri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Akşemseddin Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Sadık Fidan, yeni öğretim yılında da disiplin, ahlak, eşitlik ve çalışkanlık gibi evrensel değerlere bağlı, bunun yanında milli-manevi değerleri üstün tutan gençler yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Osman Çağıl Ödülünün 1967 yılından beri verildiğini kaydeden Fidan, 57.’si düzenlenen Osman Çağıl Ödülünün Türkiye’nin en eski öğrenci ödülü olarak bilindiğini vurguladı.

Geçen sene okul birincisi olan ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Arda Akın Deveci’nin konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

57.’si düzenlenen Osman Çağıl ödüllerinde okul birincisi olan Arda Akın Deveci’ye 50 Bin TL’lik ödülü İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, okul ikincisi Hatice Arslan’a 35 bin TL’lik ödülünü Belediye Başkanı Ali Sülük, okul üçüncüsü Sümeyye Büyük’e ise 25 bin TL’lik ödülü İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer verdi.

Program sonunda Okul Müdürü Mutlu Sadık Fidan, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aydoğan ile birlikte kaleme aldığı Hece Yayıncılık tarafından basılan üç ciltlik "Afrika´da Sömürgecilik ve Eğitim " (2022) isimli akademi kitabını protokol üyelerine hediye etti.