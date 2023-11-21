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48 bin nüfusa sahip ilçede, KBB, Üroloji, Cildiye, Kadın Doğum, Radyoloji, uzmanlarının bulunmadığını söyleyen Şahiner, vatandaşların Çorum’a tedavi için sevk edildiğini söyledi.

Diğer taraftan ilçede tek olan çocuk doktoru ve göz doktorunun ise günlük poliklinik sayısının sınırlı olması nedeniyle yoğun sağlık hizmeti sunumunda problemler çıktığını belirten Şahiner, “Diş polikliniğinde ise diş dahi çekilmiyor, vatandaşlarımız Kırıkkale başta olmak üzere diğer illere ya da özel yazıhanelere yönlendiriliyor” dedi.“Hiç düşünmüyorlar ki durumu olan var olmayan var” diyen Şahiner, “5 yıldız konforlu Devlet Hastanemiz var ama insanlarımız ne yazık ki mağdur oluyor. Ve son zamanlarda vatandaşlarımızın şikayetleri artmış durumda ve haklı olarak bu mağduriyetlerin biran önce giderilmesini istiyorlar” ifadelerini kullandı.