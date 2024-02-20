Kaza, dün gece saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Ocaklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan İsa Ş. yönetiminde ki 16 AAK 213 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Duran B. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Selime Ş., Yasin Ş., Tahsin Ş. ve Hasan Ş. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Editör: İHA AJANS

Kaza anı kameradaKaza, KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönmeye çalışan otobüse otomobilin çarpma anlar yer aldı.