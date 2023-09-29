Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında, 20 - 27 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde yine çok sayıda silah ele geçirilirken, 1.319 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamalar sonucu; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca 10 adet ateşli silah (3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 6 tüfek), 1 adet kesici-delici alet, 70 adet fişek ele geçirildi. Emniyet görevlileri, 357 aracı kontrol ederken, 5 araca toplam 19.000 TL idari para cezası uygulandı. Bu arada 1 adet çalıntı motosiklet de yakalandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada: “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” görüşüne yer verildi.