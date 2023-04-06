Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığınca, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek. Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak” denildi.