Meteoroloji, bugünden başlayarak 2 Ağustos 2025 tarihine kadar bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarını açıkladı.

Buna göre, Çorum’da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar çıkacak. Ankara ve İzmir’de 40, İstanbul’da 35 derece sıcaklık beklenirken, Muğla 41, Çankırı 42, Malatya 43, Diyarbakır ve Şanlıurfa 45 dereceyi görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunulmaması ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.