Şenlikte Yörükler hem köylerini tanıttı hem de geçmişten günümüze kazanlarda kaynayan yemeklerini misafirlere ikram ederek damakları şenlendirdi. Köyde yetiştirilen meyve ve sebzelerinde stantlarda yerini aldığı şenlikte tatlı olarak ise birlik ve beraberliğin simgesi aşure dağıtıldı. Köy Muhtarı Mustafa Yıldız tarihi köylerinde ilk kez gastronomi şenliği düzenlediklerini, amaçlarının ise köylerini ve geçmişten gelen damak tadını tanıtmak olduğunu belirtti.

Yıldız, "Birincisini düzenlediğimiz gastronomi şenliği çok iyi geçti. Köyümüzde yaptığımız bütün yemekleri Mersin genelinde tanıtmış olduk. Gastronomi köyü olarak eksiklerimizi, hatalarımızı da gördük. Daha sonra bu hatalarımız kaybolarak gastronomi köyü olarak Türkiye'de tarihe geçeceğiz" dedi.

Editör: İHA AJANS

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy da, "Şunu gördük hakikaten, burada bir gastronomi köyünün oluşması için şartlar bir araya gelmiş bulunmaktadır. Eğer bu iş 15'er gün aralıklarla düzenli bir şekilde yapıldığı takdirde köylü bundan aynı zamanda bir gelir elde eder. Dolayısıyla Mersin'de modern köyler oluşması için adımların atılmasına yön vermiş olacaktır. Bunun için bir altyapı düzenlemesine de ihtiyaç vardır. Köylünün bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır. Pazarlama ve reklama ihtiyaç vardır. Bunlar yapıldığı, doğru bir şekilde pazarlandığı takdirde Mersin'e, Konya'ya, Adana'ya, büyük illere hizmet verecek bir potansiyel meydana gelmiş olacaktır" diye konuştu.Vatandaşlar ise doğa ile iç içe bir ortamda lezzetli yemekler tatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Gastronomi şenliğine Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile çok sayıda davetli de katıldı.