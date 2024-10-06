Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden 4 yaşındaki Kumsal Cankaya hayatını kaybetti.

Almanya'nın Hamm kentinde yaşayan Kumsal Çankaya yaklaşık iki yıldır kanser mücadelesi sonrasında ölümü beklemesi için eve gönderilmiş, aile ise bu durumu kabullenmemişti.

33 yaşındaki baba Yasin Cankaya ve eşi Özlem Cankaya, minik Kumsal'ın Türkiye'de tedavi görmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti.

ÇORUM’DA DEFNEDİLECEK

Ailesinin tüm çabalarına rağmen minik Kumsal, hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran baba Yasin Cankaya, Kumsal'ın Salı günü Çorum'a getirilerek Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verileceğini açıkladı.

Editör: HABER MERKEZİ