Haklarında sürekli ihbarı yapılan ve Çorum'un farklı mahallelerinde abartı egzoz ve trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 2. Sokak üzerinde yakalandı.



Sürücülere ‘DUR’ ihtarına uymama, plakasız ve kasksız motosiklet kullanmaktan toplamda 63 bin 750 lira ceza uygulandı.

Yakalanan 4 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren bir sürücü ise etkisiz hale getirilerek ifade işlemleri gereği polis merkezine götürüldü.