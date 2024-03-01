Haklarında sürekli ihbarı yapılan ve Çorum'un farklı mahallelerinde abartı egzoz ve trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 2. Sokak üzerinde yakalandı. 

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Sürücülere ‘DUR’ ihtarına uymama, plakasız ve kasksız motosiklet kullanmaktan toplamda 63 bin 750 lira ceza uygulandı.
Yakalanan 4 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Polis ekiplerine mukavemet gösteren bir sürücü ise etkisiz hale getirilerek ifade işlemleri gereği polis merkezine götürüldü.

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Editör: HABER MERKEZİ