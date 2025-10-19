2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi dolayısıyla, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen “4 Kuşak - 5 Kuşak Onurlandırma Günü” etkinlikleri ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da anlamlı buluşmalara sahne oluyor.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Müdür Yardımcısı Türcay Aksoy ve Şube Müdürü Şemsi Dayı, aynı çatı altında dört kuşak bir arada yaşayan Açar Ailesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, aile büyükleriyle samimi sohbetler gerçekleştirildi; yaşanmışlıklar, değerler ve kuşaklar arası bağların önemi üzerine anlamlı paylaşımlar yapıldı.

Açar Ailesi üyeleri, özel bir günde hatırlanmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

İl Müdürü Sahit Aydın, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada ailenin toplumsal yapıdaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Aile; sevginin, saygının, sabrın ve fedakârlığın sembolüdür. Kuşaklar arası bağların güçlü olduğu aileler, toplumun da en sağlam yapı taşlarını oluşturur. Bugün Açar Ailesi’nde dört kuşağı bir arada görmek bizlere büyük bir mutluluk ve umut verdi. Yaşlılarımızın bilgi ve tecrübeleri, gençlerimiz için yol gösterici birer rehberdir.”

AMAÇ: KUŞAKLAR ARASI

BAĞLARI GÜÇLENDİRMEK

“4 Kuşak - 5 Kuşak Onurlandırma Günü” etkinliğiyle, yaşlı bireylerin bilgi ve tecrübelerinin genç nesillere aktarılması, çocuk ve gençlerin büyükleriyle daha güçlü bağlar kurması hedefleniyor. Program aynı zamanda, aile içindeki sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü canlı tutmayı amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca aile kurumunu güçlendirmek, kuşaklar arası iletişimi artırmak ve milli-manevi değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli etkinlik, ziyaret ve farkındalık projelerine devam edecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR