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Avukatlık stajını tamamlayan 4 avukat, Çorum Barosu’nda düzenlenen törenle cübbe giydi.



Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Adalet Komisyon Başkanı Hasan Öztürk, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Baro yönetim kurulu üyeleri, meslek mensupları, Adliye personeli ve aileler katıldı.



Çorum’da bir yıllık staj dönemini başarıyla tamamlayan Av. Burcu Gök, Av. Emel Karabulut, Av. Hakan Baylan ve Av. Beyza Nur Bülbül, için düzenlenen törende genç avukatlar ruhsat aldı, cübbe giydi ve yemin ederek mesleğe adım attı.

Baro Başkanı Turan Kalıpçı genç avukatları kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.