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Genç avukatlar Abdullahlah Koçak, Mehmet Akif Ak, Ayşe Gül Karadaş ve Sıla Yağmur Köse için Çorum Barosu’nda ruhsat ve yemin töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve genç avukatların stajını yanında tamamladıkları avukatlarla davetlilerin hazır bulunduğu törende cübbe giyerek avukatlık yeminini eden Koçak, Ak, Karadaş ve Köse ruhsatlarını da alarak mesleğe başladı.

Baro Başkanı Turan Kalıpçı genç avukatları kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.