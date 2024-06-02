Atatürk Spor Salonu’nda 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören minikler için şenlik havasında bir mezuniyet töreni düzenlendi. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen törende, çocukların eğitiminin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Mezuniyet törenine katılan Vali Dağlı, miniklerin aldığı eğitimin onların kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Burada mezun olan tüm çocuklarımızı tebrik ediyor ve başarılarının hayat boyu devam etmesini diliyorum” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, bu tür etkinliklerin çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine olan olumlu etkilerine dikkat çekti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım da miniklerin Kur'an-ı Kerim eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının önemine değindi. Müftü Yıldırım, “Bu yaşta almış oldukları bu değerli eğitim, çocuklarımızın hayat boyu manevi bir rehber olacak. Bu güzel etkinliği düzenleyen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreni, minik öğrencilerin sergiledikleri çeşitli gösteriler ve etkinliklerle renklendi. Aileler ve davetliler, çocukların performanslarını büyük bir gurur ve coşku ile izledi.

Editör: Haber Merkezi