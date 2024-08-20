Toplantıda, 4-6 Yaş Kur’an Kursları ve Diyanet Gençlik Merkezlerinin sayıları, kapasiteleri, uygulanan projeler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. 4-6 Yaş Kur’an Kursları ve Diyanet Gençlik Merkezlerinin sayılarının ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar ve hedefler, devam eden projelere ilave olarak uygulamaya konulacak yeni projeler görüşülerek değerlendirildi.

Vali Dağlı, 4-6 Yaş Kur’an Kurslarının çocukların manevi ve kişisel gelişimlerine pozitif yönde katkı sağladığını belirterek, aynı zamanda çocuk oyunları ve fiziksel aktiviteler ile daha kaliteli zaman geçirdiklerini söyledi.

Gençlik merkezlerinin ise çocuklara ve gençlere her türlü sosyal etkinlik, ders çalışma, etüt, değerler eğitimi ve birçok branşta sportif faaliyet yapma imkanı sunduğunu belirten Vali Dağlı, mümkün olan en fazla sayıda çocuk ve gence ulaşarak onlara bu imkanları sunmak, manevi değerlere sahip, vatanını ve milletini seven, kişisel gelişimini tamamlamış pırıl pırıl gençler yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Vali Dağlı, bu konuda yapılacak tüm çalışmaların Valilik koordinasyonunda, Kaymakamlıklar, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından iletişim ve işbirliği içerisinde hızlı bir şekilde yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ