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Her yıl oluğu gibi bu yılda Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, bu yıl 36.’sı düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına Birliğe bağlı tüm esnaf odaları temsilcilerini ve Çorumlu esnaf ve sanatkarları davet etti.

ÇESOB Başkanı Gür Ahilik Haftası programını ise şöyle açıkladı: “21 Eylül Perşembe günü saat 08.30 Yılın Ahisi tarafından kendi iş yerinde kahvaltı ikramı, saat 10.00 Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, saat 10.30 Çorum Valiliği ziyareti, saat 11.00 Garnizon Komutanlığı ziyareti, saat 11.30 Belediye Başkanlığı ziyareti, saat 12.30 Mehteran eşliğinde Kadeş Barış Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü, saat 12.45 Hürriyet Meydanı’nda program açılışı, Mehteran gösterisi, Şed kuşatma töreni, esnaf ve sanatkarların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik pilavı ikramı, saat 14.15 Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi’nin ziyaret edilmesi, saat 15.00 Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ziyaret edilmesi. Burada Berberler ve Kuaförler Odası tarafından her iki huzurevinde yaşlılara bakım yapılması.

22 Eylül Cuma günü ise saat 12.00 Bölge Trafik Müdürlüğü önünde sürücülere leblebi ikramı, saat 13.00 Cuma namazında Akşemseddin Cami’nde şehitlerimiz ve Ahi Teşkilatı mensupları için Mevlid-i Şerif okunması, Cuma namazı sonrası ise Akşemseddin Cami, Hıdırlık Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnaf Evleri Cami ve Abdi Bey Cami’nde cemaate Ahilik pilavı ikramı. Saat 14.00 Şehit Emin Güler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilmesi ve ‘Ahilik ve Edebiyat’ konulu konferans verilmesi.”