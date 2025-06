Çorum'un İskilip ilçesinde yaklaşık 35 yıldır semercilik yapan Recep Köle, zamana yenik düşen baba mesleğini yaşatabilmek için mücadele ediyor. İlçedeki 15 meslektaşından kalan tek semerci olan Köle, yıllardır yük taşınan semerlerini şimdi sergilenmesi için örüyor.

62 yaşındaki Recep Köle, babasından öğrendiği semercilik mesleğiyle yaklaşık 35 yıldır geçimini sağlıyor. İlçede bulunan Semerciler Çarşısı'ndaki 15 semerciden kalan tek semerci olan Köle, her gün açtığı dükkânında teknolojiye yenik düşen mesleğini yaşatabilmek için mücadele ediyor. At ve eşeklerin artık taşımacılıkta kullanılmaması sebebiyle ilginin azaldığı semerleri yapmaya devam eden Köle, köylerde yaşayan kısıtlı müşterilerine hizmet veriyor. Büyük bir emekle yaptığı ya da tamir ettiği semerleri satan Köle, yetiştirecek çırak bulamadığı için mesleğin kendisinden sonra ilçede yok olacağını dile getirdi. İnsanların artık süs olarak sergilemek için semer yaptırdığını ifade eden Köle, bir zamanlar büyük ilgi gören mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu dile getirdi.

“MESLEĞİN KAYBOLMASI, BU KADAR

VERDİĞİM EMEKTEN DOLAYI BENİ ÜZÜYOR”

Mesleğinin yok olacağını kendisini çok üzdüğünü dile getiren Köle, “Bu mesleği yaklaşık 35 senedir yapıyorum. Bu mesleğin yaşatılması için ilgilenen olmadı. Önceden bu meslek gözde olan bir meslekti. Atı, eşeği olan herkesin ihtiyaç duyduğu bir meslekti. Artık bu hayvanlar kalmadığı için bu meslek ölmeye mahkûm kaldı. Artık çırak da yetiştiremiyoruz. Ben bu işi yaparken mutlu oluyorum, ama kaybolacak olmasından üzüntü duyuyorum. Bu meslek kaybolmasa iyi olur. Gelecek nesillerin atı görse de nasıl semer kullanılacağı, yük taşınacağını bilmeleri geçmişimize büyük bir saygı. Çünkü bizim atalarımız bu semer üzerinde yolculuk yaptılar. Biz hep bunları dinlerdik. Babam eşekle gidip tuz getirdiğini anlatırdı. Biz bunları dinlerken sevinirdik. Ama bu mesleğin kaybolması, bu kadar verdiğim emekten dolayı beni üzüyor” dedi.

“HAYVANA TAKTIĞIM ZAMAN HAYVANIN

SEVİNDİĞİNİ HİSSEDİYORUM”

Sadece traktör, kamyonet ve benzeri araçları kullanamayan vatandaşların semer talep ettiğini kaydeden Köle, “Bu meslek kaybolup gidecek. Bizim bu çarşımızın ismi semerciler çarşısı. Bu meslek kaybolduğunda bu çarşının ismi değişecek mi, onu da merak ediyorum. Allah'a şükür biz bu mesleği yapmaya çalışıyoruz. Küçük semerleri yapıp vatandaşların süs olarak kullanmasını istiyorum. Şu anda mesleği bu şekilde yürütmeye çalışıyorum. Bu mesleği severek yapmak lazım. Hayvana taktığım zaman hayvanın sevindiğini hissediyorum. Nasıl bir bayramlık giyen çocuk seviniyorsa hayvan için yaptığım semeri taktığımda neşelendiğini hissediyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Her gün iş olmasa da vatandaşın işini gördüğümüz için seviniyorum” diye konuştu.

Mesleği sayesinde yıllarca geçimini sağladığını söyleyen Köle, artık bu mesleği yaparak para kazanmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Muhabir: İHA AJANS