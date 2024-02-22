Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılına ilişkin yapılan değerlendirmede hemodiyaliz hizmeti ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulandığı merkezlerin, hasta sayısındaki artışa bağlı olarak hemodiyaliz cihaz artırımları yapılmaktadır. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde Covid-19 pandemisi mücbir sebep olması nedeniyle tatil diyalizi uygulaması yıl boyu devam etmiştir.

Sağlık tesislerimizde 93+9 (yedek cihaz) diyaliz cihazı ile 346 hastaya 50.914 hemodiyaliz hizmeti verilmiştir. Ayrıca Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 62 hastaya periton diyaliz hizmeti verilmiştir.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ev hemodiyalizi uygulaması faaliyete geçmiş olup, bu yönde talep olan hastalar için gerekli izinler alınmış ve eğitim çalışmaları tamamlanmış olan 9 hastanın evinde diyaliz tedavisi alması sağlanmıştı

Sağlık tesislerimizde bulunan 4 adet sigara bırakma polikliniğinde (Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi (2 poliklinik) Sungurlu Devlet Hastanesi) yıl içerisinde 1.524 hasta hizmet almıştır.

Sağlık tesislerimizde; endoskopi hizmetlerinde; yıl içerisinde toplam 8820 endoskopi işlemi, kolonoskopi hizmetlerinde; yıl içerisinde toplam 5223 kolonoskopi işlemi, ERCP hizmetlerinde; yıl içerisinde toplam 561 ERCP işlemi yapılmıştır.

Sağlık tesislerimizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) hizmetlerinde; yıl içerisinde 90.008 FTR işlemi yapılmıştır.”

Editör: SELDA FINDIK