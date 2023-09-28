Yakınların Kayseri’den yola çıktığı öğrenilen gencin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Çorum’da kontrolden çıkarak devrilen tankerin sürücü ağır yaralandı.
Murat D.(33) idaresindeki 38 FM 016 plakalı tanker Çorum-Samsun yolu Elvançelebi Köprüsü yakınında şarampole devrildi.
Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı ameliyata alındı.