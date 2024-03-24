Anaç, “Gün birlik olma, Yeniden Refah’ta toplanma günüdür. Biliyoruz ki zafer ancak inananlarındır ve zaferimiz yakındır” ifadesini kullandı.

ÇORUM’U KARIŞ KARIŞ GEZDİLER,

SORUNLAR TEK TEK BELİRLENDİ

Yaşar Anaç ve ekibi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Seçimlere 1 hafta gibi kısa bir sürenin kaldığı bu günlerde Çorum’u adeta karış karış gezen Anaç, halkın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı. İl Teşkilatı ile birlikte tüm mahalleleri, cadde ve sokakları gezerek vatandaşlarla buluşan Anaç, Çorum Sanayi Sitesi ve 112 Acil bölgesindeki esnafı da ihmal etmedi. Büyük bir alana sahip sanayi bölgesini komple ziyaret eden tek parti unvanı kazanan Yeniden Refah Partisi, esnafın ve halkın yoğun teveccühü ile karşılandı.

Anaç ve çalışma arkadaşları, önümüzdeki bir haftalık süreçte de kalan bölümleri ziyaret ederek Çorum’un tamamına ulaşmayı hedefliyor.

“HALKIMIZIN GÖNÜL TELİNE DOKUNDUK”

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç, “Hemşehrilerimizle buluşmaktan, kucaklaşmaktan son derece memnunuz. Çorumlu hemşerilerimize direkt ulaşma, onların gönül teline dokunma imkanı bulduk ve bunun karşılığını da ilk olarak 19 Mart'ta Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın ziyareti ile Seçim Koordinasyon Merkezi açılış programında almış olduk. Hafta içi ve Ramazan ayı olmasına rağmen, sıcak bir havada işlerini bırakarak gelip, bizleri onurlandıran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Mitingimiz gecikmeli olarak başlasa da alanı hınca hınç dolduran ve terk etmeyen vatandaşlarımızın, gönüldaşlarımızın yanı sıra gelemediği için mesaj atan ve desteğinin bizlerle olduğunu bildiren halkımıza da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



“HALKIN HEYECANI VE UMUDU ARTTI”

Yaşar Anaç, açıklamasına şu cümlelerle devam etti:

“Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı programımız mitinge dönüşmüş, halkımızın geleceğe dair umutları ve heyecanı artmıştır.

Bu durum, hemşehrilerimizden böyle bir ilgi beklemeyen ve özellikle 100-150 kişiyle seçim koordinasyon merkezi açılışı yapanları da çok şükür üzmüştür.

31 Mart seçimlerinin işaret fişeği 19 Mart'taki açılış programıyla atılmıştır. Gün birlik olma, Yeniden Refah’ta toplanma günüdür. Biliyoruz ki zafer ancak inananlarındır ve zaferimiz yakındır.”