Tahmini Okuma Süresi: dakika

*** Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 1950’li yıllarda ülkemize girmiş, gün olarak kutlanması ise, 30 Eylül 2020 tarihinde başlamıştı. Türkiye’de 75 bin meslek mensubu hizmet verirken, 25 bin civarında lisans öğrencisi de öğrenimine devam ediyor.

*** Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kutlamasına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, Genel Sekreter Ahmet Duran, Genel Başkan Yardımcı Cemalettin Parıltı, İl Başkanı Aykut Aydemir ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.