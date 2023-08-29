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Tahtasız, “Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, uğrunda büyük bedeller ödeyerek ordu-millet kenetlenmesiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık mücadelesini tüm dünyaya gösteren şanlı tarihimizdeki şanlı yerini almış büyük bir zaferdir” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yılını kutladığını, bu büyük zaferin asırlar boyunca da kutlanacağını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922’de başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta tarihte eşine az rastlanan zaferle sonuçlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türk Milleti’nin hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen önemli bir askeri başarı olmanın yanında; Milletimizin sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.”