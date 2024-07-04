Karaman'da Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta Y.D. idaresindeki hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı sırada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'a çarptı.

Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı.

Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek başka bir araçla 3 yaşındaki yeğenini Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Miraç Demiralay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Amca, kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.