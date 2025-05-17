Amasya merkezli faaliyet gösteren ve "Köyden Halka Kuruyemiş" markasıyla Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Yedikır Kuruyemiş, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Kuruyemişin yanı sıra şekerleme, baharat ve bakliyat ürünleriyle de bilinen Yedikır Kuruyemiş, uzun yıllardır sektördeki istikrarlı duruşuyla tanınıyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler, firmanın finansal yapısını olumsuz etkiledi.

Mahkeme tarafından verilen ara kararla birlikte konkordato süreci resmen başlamış oldu. Bu süreçte şirketin borçlarını yapılandırarak mali dengesini tekrar sağlaması bekleniyor. Geçici mühlet süresince Yedikır Kuruyemiş, faaliyetlerini sürdürebilecek ancak mahkeme gözetiminde olacak.

3 AY SÜRE VERİLDİ

1998 yılında Amasya’da kurulan ve “Köyden Halka Kuruyemiş” markasıyla ulusal pazarda yer edinmeye çalışan şirket için mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme kararına göre, şirket ortakları Cengiz Sezgin, Engin Sezgin ve Beratiye Sezgin hakkında daihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildi.

Sürecin yönetimi için SMMM Fuat Kubilay, Veysel Kayar ve hukukçu Serdar Bektaş geçici konkordato komiseri olarak atandı.

YATIRIMLAR KRİZİ DURDURAMADI

2020 yılında zincir marketlere açılarak yeni bir büyüme rotası çizen firma, bu hamleyle ulusal çapta daha fazla tüketiciye ulaşmayı amaçlamıştı. Ancak ekonomik dalgalanmalar, artan maliyetler ve yüksek rekabet ortamı nedeniyle bu strateji beklenen etkiyi yaratamadı.

Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde uzun yıllar boyunca güçlü bir dağıtım ağı kuran Yedikır Kuruyemiş, şimdi konkordato süreciyle borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyor.