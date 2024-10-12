İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivanın koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce merkez ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşları çevresi, stratejik öneme haiz bölgeler,  halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar, park-bahçeler, kafeler, kıraathaneler, alkollü mekanlar, tekel bayiler, öğrencilerin yoğunluk oluşturduğu yurtlar bölgesi ve sabit yol uygulamalarında, 3 bin 978 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Bin 218 araç kontrol edildi. 103 araca 359 bin 723 lira ceza uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.
Yapıla uygulamalar sırasında çocuğa nitelikli taciz suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., yakalanarak cezaevine gönderilirken, yurtlar bilgesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet fişek ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili E.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alınarak ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK