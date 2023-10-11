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Çorum Belediyesi şehrimizde bulunan semt sahalarının bakım ve onarım çalışmasını tamamladı. 21 bölgede bulunan 18 basketbol, 9 futbol sahası olmak üzere toplam 27 semt sahası gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için hazırlandı. Bakım onarım çalışmaları kapsamında, basketbol sahalarının çevre duvar tamiratları yapılarak boyandı, zemini renklendirildi. Futbol sahalarında ise yıpranan sentetik çim kısımları yenilendi. Ayrıca tüm sahalarda paslı demir ve direkler boyanarak, kopmuş olan tel örgü ve fileler değiştirildi.



Spora ve gençlere verdikleri önemi, yaptıkları hizmetlerle ortaya koyduklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için yıpranan ve eskiyen semt sahlarımızda bakım ve onarım çalışması yaptık. Semt sahalarımız yenilenmiş haliyle gençlerimizin hizmetine sunduk." dedi.

Semt sahaları, spor alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla şehirde herkesin spor yapabileceği ortamlar oluşturduklarını ifade eden Başkan Aşgın, spora ve gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını kaydetti. Başkan Aşgın "Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alıyor, gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Çorum'u bir spor kenti haline getirmek için göreve geldiğimiz günden beri spora ve sporcuya desteklerimizi artırarak devam ettiriyoruz." dedi.

