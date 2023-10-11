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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ahlatcı: “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ı, AK Parti Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya ve MHP Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ile birlikte ziyaret ettik. Değerli Bakanımıza ilimizle ilgili taleplerimizi ilettik. Taleplerimize gösterdiği olumlu yaklaşım ve misafirperverliği için içtenlikle teşekkür ederim. Yapılacak yeni yatırımlar konusundaki olumlu duruşu için, tüm Çorum’umuz adına kendisine minnettarız.” ifadelerini paylaştı.