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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde üst düzey devlet görevlilerinin isimleri kullanılarak veya kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına arsa satışı yapan kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 500 bin dolar, 500 bin avro ve 27 milyon 350 bin lira haksız menfaat temin ederek 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarını işledikleri belirtildi. Aralarında bir avukatın da bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol tedbiri çerçevesinde serbest bırakıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle ve kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.

(Ahmet Furkan Gülap)