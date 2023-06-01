Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 79. Olağan genel kuruluna katılan Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, çektiği kura ile 238’nci TOGG’u almaya hak kazandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkanlığa seçildiği TOBB Genel Kurulu’na Çorum’dan TSO Başkanı Başaranhıncal ile birlikte TOBB Delegeleri Ali Evlüce, İsmail Kakaç, Mustafa Özbayram, Turgut İlgü ve Ünal Kakaç katıldı.

Toplantı öncesinde oda ve borsalara verilmek üzere, yerli ve milli otomobil TOGG için kura çekildiği ve Çorum TSO adına Başaranhıncal’ın 238.’nci sırayı çektiği dile getirildi.