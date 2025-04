Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, ulusal egemenliğe yönelik sistemli bir müdahale olduğuna dikkat çekerek, “23 Nisan, millet iradesidir” dedi.

Solmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasıyla birlikte cumhuriyetimizin ilan edilmesi yolunda özgürlük ve bağımsızlığımızın temellerinin atıldığını dile getiren Solmaz, 23 Nisan’ın milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak, tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gün olduğunu vurguladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “23 Nisan 1920, milletimizin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, ulusal egemenliğimizin ilan edildiği gündür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü çocuklara armağan etmesi, gelecek kuşaklara olan güveninin en güzel göstergesidir. Bugün sadece geçmişimizi onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın daha adil, daha özgür ve daha aydınlık bir Türkiye’de yaşamaları için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı yeşertmektedir. Onlara hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir Türkiye bırakmak bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Bu uğurda gece-gündüz demeden çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.

“MİLLET İRADESİ ENGELLENİYOR”

Solmaz, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün geldiğimiz aşamada, yetkilerinin aşındırıldığı, saygınlığının zedelendiği açıktır. Parlamentomuzun saygınlığına halel getiren her bir adım, kuşkusuz milletimizin iradesini engellemektir. Parlamentomuzun kuruluşundaki saygınlığına yeniden kavuşması için kuvvetler ayrılığının gerçekten tesis edilebilmesini sağlamak durumundayız.

86 milyon yurttaşımızın temel hak ve özgürlüklerini geliştirmek, Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini korumak ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ülküsüne sahip çıkmak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli görevlerindendir” şeklinde açıklamada bulundu.

“19 MAYIS’A KADAR HER YERDE TÜRK BAYRAKLARI DALGALANACAK”

Solmaz, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi milli bayramlarımızda evlerimize ve iş yerlerimize Türk bayrağını asıyoruz. Tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına kadar olan sürede adalet, huzur, barış, eşitlik için; üreten, kazanan ve adil paylaşan bir ekonomi için; temiz bir çevre, bereketli topraklar için; demokrasimiz ve cumhuriyetimiz için; fikri hür, vicdanı hür nesiller için; en önemlisi çocuklarımız ve gençlerimiz yani istikbalimiz için evlerimizde ve işyerlerimizde bayrağımızın dalgalandırması çağrısında bulundu. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu çağrıya uyup Türk bayrağını bugünden itibaren 19 Mayıs’a kadar bulunduğumuz her yerde dalgalandıracağız. Tüm hemşehrilerimizin Türk bayrağını evlerine ve işyerlerine 19 Mayıs tarihine kadar dalgalandırmasını rica ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı ve vatan uğrunda şehit düşen atalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ