23 Nisan Ortaokulu Müdürü Rıdvan Çiçek, öğretmen Zübeyde Coşkun ve 7/A sınıfı öğrencileri Berrak Kökden ve Senanur Çamdal tarafından “geri dönüşüm farkındalığı” oluşturmak amacıyla düzenlenen sınıflar arası atık pil toplama yarışmasında, 93 kilo atık pil toplandı.

Doğanın kirlenmesine engel olma ve atık pillerin geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmasını sağlama konusunda büyük duyarlılık gösteren 23 Nisan öğrencileri, Çorum’daki diğer okullara ve hatta Türkiye’ye örnek oldular.

Yarışmada 52 kilo atık pil toplayan 5/B sınıfı birinci olurken, Okul Müdürü Rıdvan Çiçek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutladı ve en çok pil toplayan üç öğrenciye ödül verdi.