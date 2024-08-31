İskilip Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Pazarbaşı Parkı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Emniyet Müdür Vekili Baş Komiser Mustafa Çağrı Sözer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Programda konuşan Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "Bugün evlatlarımız için önemli bir geleneği yaşıyoruz. Erkek çocukları için sünnet, askerlik ve evlilik gibi önemli adımların başlangıcıdır. Bu mutlu anı paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün ayrıca 30 Ağustos, büyük Türk milletinin zafer günüdür. Mücadelemiz sonsuza kadar devam etsin. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Düzenlenen şenliğin önemine değinen Kaymakam Ramazan Polat ise, “Bir insanın çocuğunun belki de hayatındaki ilk adımını attığı bu günü topluca kutlamak çok değerli. İnşallah bu geleneksel hale gelir" şeklinde konuştu.

Program, Başkan Çizikci ve Kaymakam Polat'ın çocuklara hediye dağıtmasıyla devam etti. Şölen boyunca gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.