Çorum Belediyesi’nin Nisan ayı Meclis Toplantısında görüşülen 2022 stratejik plana göre Belediye projelerin yüzde 80’ine yakınını tamamladı. Diğer projelerin tamamlanması ile de bu oran yüzde 93’e kadar çıkacak.

Çorum Belediyesi’nin 2022 yılında tamamladığı yapı projeleri arasında; Mimar Sinan Düğün Salonu, Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası, Çorum Şehitliğinin Bakım ve Onarımı, Saat Kulesi’ne Bakan Dükkanların Cephe Sağlıklaştırması, Dikiciler Arastası Restorasyonu, Tarihi Çorum Sokağı, Sahipsiz Kediler Müşahede Evi, Kerebi Gazi Dükkanlarının Cephe Sağlıklaştırması, Z Kütüphaneler gibi projeler yer aldı.

(Nurdan AKBAŞ)