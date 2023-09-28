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Emekli maaş zammı için, 2023 son gelişmeleri takip eden milyonlarca vatandaş bulunuyor. SSK, BAĞ-KUR emeklilerine bu yıl ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı 7500 TL olan vatandaşlara da zam yapılacak mı sorusu soruluyor. TBMM'nin açılış tarihine az bir süre kala gündemden düşmeyen emekli maaşı için son kararın ne olacağı merak ediliyor. Peki, 2023-2024 dönemi için emekliye ek zam olacak mı? SSK- BAĞ-KUR emeklilerine ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı alan vatandaşa da zam yapılacak mı? Bu yıl Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? İşte detayları…

Emeklilere ek zam olacak mı sorusu gündemdeki yerini korurken son dakika gelişmeleri yaşandı. Memurlara olduğu gibi, emeklilere de ek zam olacak mı sorusu gündem olmuştu. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak olan açıklamaya çevrildi. SSK, BAĞ-KUR emeklileri gelecek olan yeni yıl zammı için bir haber bekliyordu. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan " En kısa zamanda, uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır" açıklamasında bulundu. Bu açıklamaya istinaden konu hakkında detaylar şu şekilde…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan "Enflasyonun insanımızın hayatındaki olumsuzlukları giderecek adımları atıyoruz. Otomobil piyasasındaki fiyatlar stabilize oluyor, emlakta da fiyatlar dengelenecek. Faiz fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacak. Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." dedi.

Erdoğan emekli zammına yönelik önceki açıklamasında da "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız. Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyorum." ifadelerini kullanmıştı.



EMEKLİ MAAŞI EK ZAM NE ZAMAN?

Emekli maaşlarına yapılması planlanan en zam için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. Bu noktada ise Ekim ayında çalışmalara başlanması ve Kasım ayı itibari ile de ek zam işlemlerinin kesinleşmiş sonuçlarının uygulanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

Milyonlarca emeklinin beklentisiyle paralel açıklama, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Tüm imkanlarımızı zorlayarak gerekeni yağacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık. Çalışmaya başladık" dedi. Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin gözü kulağı "ara zam gelir mi?" sorusuna çevrildi. Halihazırda en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı 7500 lira, peki ara zam gelirse 4 aylık enflasyon verilerine göre maaş ne olur?

SGK Uzmanı Özgür Kaya bu soruya, "Sadece temmuz ayının enflasyonunu görüyoruz. Temmuz ayında, ağustosta 9.90 olarak tek hanede kalma olasılığı yüksek, dolayısıyla biz nereye bakacağız eylül ayına bakacağız, eylül ayında da muhtemelen ikili rakama çıkacağız bu senaryoya göre 4 aylık enflasyon 29.71 rakamı ile karşı karşıya kalacağız. Taban aylık uygulaması yapılıp 10 bine de çıkarılabilir enflasyon rakamlarına bakılıp cumhurbaşkanının talimatı ile 9 bin 728 liraya çıkarılabilir. Muhtemelen eylül sonu ekim başı için zam durumu söz konusu olabilir" şeklinde yanıt verdi.