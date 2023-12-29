Dünya bir yılı daha geride bırakılıyor.

2023'ün son günlerinde tatlı bir yeni yıl telaşı var.

İslam alemi de bugün yılın son cuma namazında buluşacak.

2023'ün son cumasında okunacak hutbeyi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı.

Geçmiş yıl muhasebesi

Bir 'geçmiş yıl muhasebesi' niteliğindeki hutbede insanın kendisini sorgulaması, tüm ömrünü bir muhasebe bilinciyle geçirmesine dikkat çekiliyor.

Hutbede; "Gönül inciten, kardeşliğimizi zedeleyen kem sözlere karşı dilimize kilit vurabildik mi? Kalbimizi katılaştıran, zihnimizi kirleten her türlü olumsuz duygu ve düşünceden kendimizi arındırabildik mi? Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara nedamet gözyaşlarıyla tövbe edip Rabbimizin affına sığınabildik mi?" soruları soruluyor.

Soruların hemen ardından ise yılbaşına özel uyarılar ve hatırlatmalara yer veriliyor.

"Şans oyunları ve piyango gibi haramlardan uzak duralım"

Çam ağacı süsleme, yeni yıl kutlama gibi ritüellerin kültürümüzde yeri olmadığı belirtilirken, şu ifadelere yer veriliyor:

Bu soruların cevabını düşünerek bu günümüzü bir milat kılalım. Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızası doğrultusunda geçirmeye çalışalım.

İman, ibadet ve güzel ahlakla bezenmiş bir hayatla bu dünyadan ayrılmanın gayretinde olalım.

Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım.

Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim."