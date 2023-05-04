Kent merkezinde 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde 2 kasten öldürme, 6 kasten öldürmeye teşebbüs, 16 ateşli silahla kasten yaralama, 23 kesici, delici alet kullanmak suretiyle kasten yaralama olmak üzere toplam 47 olay meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların ardından yürüttükleri çalışmalarda, cinayet ve yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüpheli ile 25 suça sürüklenmiş çocuğu yakaladı.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalarda ayrıca 36 tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 40 tüfek ve 36 kesici ve delici alet olmak üzere 125 suç aleti ele geçirildi.

İl merkezinde yıl başından bu yana meydana gelen cinayet ve yaralama olaylarının tamamının aydınlatıldığı, faili meçhul olay bulunmadığı, zanlılarla ilgili yargılama süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.