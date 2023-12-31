AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2023'ü geride bırakırken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamanın gururunun ve sevincinin hep birlikte yaşandığını belirten Milletvekili Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz 2023 senesi hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl oldu. Yaşadığımız büyük deprem felaketi ve üstümüzde Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra özellikle Filistin’de devam eden insanlık dramı hepimizin içini acıtmaktadır.

Tüm dünyanın sessiz kaldığı İsrail zulmüne yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü şeklide tepki göstermekte, mazlum Filistin halkının sesi olmaktadır.

2023’ün son günlerinde Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdikleri çatışmada kahraman askerlerimizin şehadete kavuşması bizi acı ve yeis içinde bırakmıştır.

Bölücü terör örgütünün bu menfur saldırısı Türkiye’nin gerek sınır içerisinde gerekse de sınır ötesinde terör unsurları ile girdiği mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

2023 yılı ülkemiz için zorlu ama kenetlendiğimiz bir yıl olmuştur. 2023 yılında dayanışmanın önemini daha çok anlamış olduk.”

"YEPYENİ BİR YILA GİRİYORUZ"

“Tüm acılarımız, kederlerimiz 2023’te kalsın ve 2024’e umutla ve güzel geçeceğine inanarak başlayalım.

Yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2024 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor; selam ve saygılarımı sunuyorum.”