Buna göre Çorum'da merkezde 3 bin 514, Mecitözü ilçesinde 462, Ortaköy İlçesinde 153 ve Oğuzlar İlçesinde 62 olmak üzere toplam 4.191 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra Alaca Kadastro birimi hizmet bölgesindeki; Alaca İlçesinde 471 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirildiği açıklandı.

İskilip Kadastro birimi hizmet bölgesindeki; İskilip İlçesinde 760, Bayat İlçesinde 522 ve Uğurludağ İlçesinde 231 olmak üzere toplam 1.531 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Osmancık Kadastro birimi hizmet bölgesindeki; Osmancık İlçesinde 954, Dodurga İlçesinde 137, Kargı İlçesinde 387 ve Laçin İlçesinde 141 olmak üzere toplam 1.619 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirildi. Ayrıca Sungurlu Kadastro hizmet bölgesindeki; Sungurlu İlçesinde 785 ve Boğazkale İlçesinde 94 olmak üzere toplam 879 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirilmiş olup 2022’de toplamda 8.691 adet talebe bağlı işlem gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

2022 Yılı içerisinde yapılan kadastro güncelleme çalışmaları ise şu şekilde açıklandı: “2021 yılı içerisinde iki ihale paketi şeklinde programa alınan 3402/22-a Kadastro Güncelleme Çalışması İşinde; Çorum ili Merkez ilçesinde 39 adet, Mecitözü ilçesinde 58 adet, Sungurlu ilçesinde 6 adet ve İskilip ilçesinde de 4 adet birim olmak üzere 107 adet birimde toplamda 123.597 parselde çalışmalar devam etmekte olup, 2023 yılı içerisinde çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır”

(Haber Merkezi)

