İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği’nin 2023 mali yılı bütçesi hakkında üyeleri bilgilendiren Av. Gizem Ermiş, 2023 yılı için 1 milyon 40 bin TL bütçe taleplerinin olduğunu, ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu bütçeye ek bütçe isteyebileceklerini açıkladı.

Bütçe ayrıntıları ile ilgili bilgi veren Av. Gizem Ermiş, bir meclis üyesinin sorusu üzerine yıl içerisinde kazanılan ve kaybedilen dava sayısı hakkında bilgi verdi. Özel İdare’nin dava yüküne her yıl 300-400 dosya eklendiğini anımsatan Ermiş, “Yıl içerisinde 200 davayı kazanırken, 300’ünü kaybettik” dedi.

Toplantıda daha sonra ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2023 yılı mali bütçesi görüşüldü. Destek Hizmetleri Müdürü Cesur Sağlam, 59 milyon 706 bin TL olan bütçe taleplerinin içeriği ile ilgili üyelere bilgi sundu.

(Taner ŞİMŞEK)

