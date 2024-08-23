Alınan bilgiye göre Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçiler Hacı G. ve Yakup V., Akçay Mahallesi TOKİ konutlarında kanalizasyon çalışması yaptıkları sırada metan gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baygın halde foseptik çukurundan çıkarılan işçiler sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçiler hastanede yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçilerin durumun iyi olduğu öğrenildi.