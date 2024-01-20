8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın kuşkusuz en kritik maçı Çorum’da 24 puanla lider Gülabibeyspor ile 21 puanla ikinci sırada yer alan Mimar Sinanspor arasında oynanacak. Bu kritik karşılaşma yarın Devane Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gülabibeyspor 2-1’lik skorla kazanmayı başarmıştı.

Saat 14.00’de başlayacak olan haftanın diğer maçalrında, Alaca İlçe Sahası’nda Alaca Belediyespor ile Kargıserispor, İskilip İlçe Sahası’nda ise İskilipgücü ile H.E.Kültürspor takımları kozlarını paylaşacak. Saat 11.30’da Devane Sahası’nda oynanacak olan günün diğer maçında ise Ulukavakspor ile İskilipspor karşılaşacak.