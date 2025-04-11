Samsun'da düzenlenen 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığının (BİDEB) Samsun Bölge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yarışma kapsamında organize edilen sergide, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun'dan yapılan 2 bin 250 proje başvurusu arasından seçilen 100 proje yer aldı ve 15 proje Ankara'daki finallere gitmeye hak kazandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende öğrencilere ödülleri, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.



"Bu çok büyük emek, çok büyük özveri"

Yarışmaya katılan öğrencilere genç yaşta bilim yolculuğuna çıktıkları için avantajlı olduklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Kurnaz, "Burada sizlerle birlikte olmak, bu enerjinin içerisinde yer almak beni ayrı motive ediyor, sevindiriyor. Bu konuda öğrencilerimize hep şunu tavsiye ediyorum, bu yarışmaların bir kaybedeni yok, zaten siz kazandınız, zaten siz başarılısınız ve buradasınız. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu çok büyük emek, çok büyük özveri. Ailelerimizi tebrik ediyorum emekleri için" diye konuştu.



Bölgede 10 alanda toplam 2 bin 250 proje başvurusu

Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu, "Türkiye genelindeki başvuru sayısı ise 13 bin 918'e ulaştı. Bu yoğun ilgi, gençlerimizin bilime ve araştırmaya olan merakını görmek adına hepimiz için büyük umut kaynağı oldu. Yapılan ön inceleme, ön değerlendirme ve bölge değerlendirmeleri sonucunda, bölge sergisine katılmaya hak kazanan 100 proje, geçtiğimiz üç gün boyunca OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu’nda sergilendi. Sergimiz binlerce öğrenci ve öğretmenimiz tarafından büyük bir ilgiyle ziyaret edildi. Bu değerlendirme sürecinde, 29 üniversiteden 118 değerli akademisyenimiz görev aldı" şeklinde konuştu.



15 proje finalist

Topcu konuşmasında şöyle devam etti:

"15 proje, mayısta Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye finalinde bölgemizi temsil edecek. Unutmayın ki başarıya giden yol uzun ve bazen yorucudur. Ancak başarı, sadece durmadan çalışmak değildir. Aile, okul, özel yaşam ve sosyal çevreniz arasında doğru dengeyi kurmalı, öz bakımınıza, uykunuza, beslenmenize dikkat etmelisiniz. Hayatında dengeyi kuran insanların hem başarılı hem de mutlu olduklarını sizler de göreceksiniz. Öğretmenler ve veliler çocukların bilimsel ve öz güvenli bireyler olarak yetişmesinde büyük rol oynadı. Sizleri öğrencilerimizle birlikte hayranlıkla izliyoruz. Onlarla birlikte çalışmak, bilimsel düşünceyi aşılamak, onları sorgulayan, azimli, öz güvenli bireyler haline getirmek büyük bir emek istiyor. Bu başarıdaki en büyük pay hiç kuşkusuz sizlerindir. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum."

Yarışma sonuçlarına göre, Samsun 3 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük, Giresun 4 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük, Ordu 2 birincilik, 3 ikincilik, Çorum 2 birincilik, 1 üçüncülük, Kastamonu 2 birincilik, 1 üçüncülük, Amasya 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve Tokat 2 birincilik ödülü aldı.

Editör: İHA AJANS