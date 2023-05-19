Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanılan19 Mayıs’ın hem milli mücadelenin silinmez bir hatırası, hem de yüzünü geleceğe dönmüş nesillerin en büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Baran, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı toplumun en önemli ümidi ve gelecek aydınlık günlerin en büyük yatırımcıları olan gençlere armağan etmiştir. Bugün bizlere düşen görev, iyi yetişmiş gençlerin ve sağlam genç zihinlerin toplumsal yönde büyük değişmelere yol açılabilecek güçte olduğu bilinciyle onlara sahip çıkmak, onları bilimle, nitelikli eğitimle buluşturmaktır. Mücadelemiz hak, hukuk ve adalet zemininde inşa edilecek aydınlık günler içindir.

Büyük devlet adamı Atatürk ulusumuzun birlik, beraberlik içinde ve özgür olarak yaşamasının güvencesi olan ‘En büyük eserimdir’ dediği Cumhuriyeti ‘Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız’ diyerek Türk gençliğine emanet ederek gençlere duyduğu güveni, verdiği önemi göstermiştir. Türk gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada emanete sahip çıkacak, bu uğurda üstüne düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirecek, Türkiye cumhuriyetini daha aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Buna yürekten inanmaktayız.

Bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin gençlerine armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.”