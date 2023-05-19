Gençlik şenliğine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan gençlik şenliğinde Vali Mustafa Çiftçi, halkın ve gençlerin bayramını kutladı.

Gençlik şenliğinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkmasının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Bugün milli iradenin yaşatılması için özellikle Atatürk’ün 19 Mayısı emanet ettiği gençlere büyük görev düştüğünü belirten Çağlar, “Sevgili gençler büyük mücadelelerle savunulan ve şehitlerimizden gazilerimizden bizlere emanet olan bu vatana sadakatle sahip çıkacağız. Ülkemizi sevmenin kuru bir sözden çok daha fazlası olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için çalışacağız, üreteceğiz” dedi.



GÖSTERİLER BEĞENİ TOPLADI

Şenlikte şiirler okundu, judo ve tekvando branşında sporcular gösteri yaptı, Belediye Bandosu konser verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo, jimnastik ve tekvando ekiplerinin gösterileri beğeni toplarken, şenlik Gençlik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm müsabakalarında derece alan sporculara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. (Taner ŞİMŞEK)