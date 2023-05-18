TŞOF Başkanı Apaydın mesajında 19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olduğunu ve böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına zemin açtığını söyledi.

Apaydın, milli mücadelenin fiilen başladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatması aynı zamanda Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin fiili başlangıcıdır.

Ülkenin genci, yaşlısı, kadını, erkeği ve her bir ferdi bu büyük mücadeleyi kararlılıkla sürdürerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna da zemin hazırlamıştır. Tarihe yön veren bu önemli gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir.

Dolayısıyla geleceğin teminatı olan gençlerin, ülkemizin tarihini, kültürünü, değerlerini ve kazanımlarını sahiplenmesi, geliştirmesi ve koruması Atamızın bize vasiyetidir. Bu vesile ile tüm şoförler ve otomobilciler camiası adına halkımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum”