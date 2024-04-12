Alınan bilgiye göre Enes A. (18), Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi yada kişilerle tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Enes A., sırtına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Yaralı halde kendi imkanlarıyla Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne giden genç Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Enes A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Polis olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Editör: HABER MERKEZİ