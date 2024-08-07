CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ın, Özel İdare’ye eleman alımındaki torpil iddialarının sorulması üzerine, "Torpil iddialarını boş verin resmin büyüğüne bakın" şeklinde konuşmasını eleştirerek, “Gelin, büyük resme birlikte bakalım!” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum’da yaptığı açıklamalar sırasında bir gazetecinin, Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın iddialarını sorması üzerine, soruyu böylesine geçiştirmişti.

Tahtasız, konuya ilişkin açıklamasında, Yusuf Ziya Yılmaz’ın AKP zihniyetini ortaya saçtığını savunarak, şunları söyledi:

“Sayın Yılmaz, 57 kişilik iş için 1837 kişinin başvurduğunu, yani tam 32 kat fazla başvuru olduğunu ve bunun bile ülkedeki işsizliğin boyutlarını gösterdiğini görmezden gelmiş.

İşe alınan 57 kişinin haricinde geriye kalan 1780 kişinin hayalleriyle, umutlarıyla oynanmasını küçük resim olarak görmüş.

İyi bir kaynak ustası olduğu halde evladının yerine kaynak bilmeyen birinin alınmasıyla isyan eden annenin çığlıklarını önemsememiş.

Sayın Yılmaz, Çorum’da büyük resme bakmak istiyorsa;

Büyük resimde; 22 yıldır bitmeyen havaalanı var.

Söz verildiği halde yapılmayan hızlı tren var, sanayicimize çağ atlatacak Mersin-Samsun limanı yük treni projesi var.

Büyük resimde;

22 yıldır bitirilemeyen ilçe yolları var.

7500 yıllık tarihi olmasına rağmen yapılamayan turizm yolları var.

Asfalt görmemiş köy yolları var.

Temiz içme suyu olmayan köylerimiz var.

Söz verilip yapılmayan Acemi Birliği var.

Çürümeye terk edilen yatılı bölge okullarımız var.

Berbat edilen ekonomi yüzünden kapısına kilit vuran fabrikalar var.

Evine ekmek götüremez noktaya geldiği için intihar eden esnaf var.

12 bin 500 lira ile açlığa mahkum edilen emekliler var.

Ucuz et, ucuz ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımız var.

Çöpten ekmek toplayanlar, akşam pazarından çürük meyve sebze alanlar var.

1 milyon atanmayan öğretmen var.

Resmin büyüğünde:

5’li çetenin silinen borçları var.

Evde sıfırlanan dolarlar var.

Ayakkabı kutularına doldurulan paralar var.

Merkez Bankası’nın iç edilen 128 milyar doları var.

Ballı ihaleler yoluyla halkın cebinden çalınan 418 milyar dolar var.

3-5 maaş alan bürokrat ve milletvekilleri var.

Anayasa Mahkemesi’ne atanan yaverler var.

Banka yönetimine atanan güreşçiler var.

Resmin büyüğünde yokluk var, yolsuzluk var, yasaklar var.

Çorum’da AKP İl Başkanının bir çaycısı, bir şoförü kamuda işe alınmış nedir ki?

Bunlar sizin için devede kulak.

Hak yenmiş, kul hakkına girilmiş bunların ne önemi var. Milyonlarca işsiz genç sizin için küçük bir resimden ibaret.

Halkın yoksulluğu sizin için önemsiz, küçük bir resimden öte değil.

Şatafat içerisinde saltanat sürenler için bu resimlerin hepsi küçük gelir.

Sayın Yusuf Ziya Yılmaz,

Çorum’daki büyük resmi gerçekten görmek istiyorsanız gelin size yarım kalmış tüm yatırımları gezdireyim.

Küçük resim diye küçümsediğiniz ve torpili olmadığı için işe giremeyen 1780 kişi ile gelin sizi buluşturayım.

Çorum sanayicisi ihracatta rekora koşuyor diye kendinize paye çıkardığınız sanayicimizin size rağmen nasıl engelli koştuğunu dinlemek istiyorsanız, gelin sizi kapanan fabrikalara götüreyim.

Son olarak; yaptığınız zam ve zulümle halkın gözünde küçüldünüz de küçüldünüz. Oylarınız gibi eridiniz.

Çorum Milletvekili olarak resmin büyüğünü görüyorum ama o resimde AKP’yi göremiyorum.

Küçümsediğiniz halkın sizi yerelde olduğu gibi genelde de sandığa gömeceğini çok net görüyorum.”